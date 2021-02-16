Сверстать блоки для сайта pizzabobra.ru с установкой на WP

https://disk.yandex.ru/d/m9tGQcmdaorXwQ?w=1- макет

Требуется:

1. На главной странице сверстать новый блок с половинками пиццы и установить на WP.

2. Стоимость получившейся пиццы = сумме стоимостей двух половинок

3. Сайт интегрирован с системой frontpad, интеграция должна сохраниться и в случае с половинками (сейчас товары в frontpad и woocommerce связаны одинаковыми артикулами, документацию по api можно посмотреть на сайте frontpad.ru). Каждая половинка заведена как отдельный товар. Важно, что если не хватает половинки, товар не должен добавляться в корзину

4. Картинка половинки должна меняться в зависимости от выбора

5. https://pizzabobra.ru/category/akcii/ - в соответствии с условиями акций в разделе необходимо реализовать пересчет цен в корзине, в том числе учитывая условия по дням недели и времени заказа.