Создать одну страницу на WP по готовому дизайну.

HTML-версткаЗакрыт17 заявок778 просмотров
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Добрый вечер. Нужно по готовому дизайну сверстать одну страницу на вордпрессе. и сделать форму заявки.

Страница небольшая блоков 6-7. PSD-макет предоставим. Бюджет небольшой. Присылайте работы в личные сообщения.

3 года назад
sweet099
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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