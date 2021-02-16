Создать одну страницу на WP по готовому дизайну.

Нужно сделать копию сайта с дизайном главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта, на вордпрессе. Т.е в шаблоне. Чтобы при создании новых страниц шапка и подвал сайта оставались одинаковыми. С адаптивным дизайном и кроссбраузерностью.