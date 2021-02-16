Создать одну страницу на WP по готовому дизайну.

Проект реализован на самописном движке. Система шаблонов достаточно удобная. Работаем без макета. Необходимо: Стилизовать форму отзывов Стилизация блока листинга запросов Исправить стили после применения фильтра Детальное ТЗ по запросу. Исполнителю предложить варианты стилизации. Возможна визуализация решения. Требования к верстке ---------------------------------------------- не тянуть лишний html согласовать интеграцию новых ...
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Добрый вечер. Нужно по готовому дизайну сверстать одну страницу на вордпрессе. и сделать форму заявки.
Страница небольшая блоков 6-7. PSD-макет предоставим. Бюджет небольшой. Присылайте работы в личные сообщения.
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