Верстка сайта на Bootstrap

HTML-версткаЗакрыт22 заявки667 просмотров
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Необходимо сверстать адаптивный сайт на bootstrap 4-5 из шаблона в figma (десктоп + планшет + мобильная).

Необходимо добавить визуальных эффектов: плавная прокрутка, эффект появления заголовков во время прокрутки и т.д.

(Рассмотрим варианты, предложенные исполнителем)

1. Верхний nav (лого, контакты, меню). Во время прокрутки должен оставаться в зоне видимости. (цвет при прокрутке синий или бело-синий как в оригинале).

 1.1. Ссылки "Контакты", "О Нас" якорные. Переход к блокам с slow эффектом.

2. "Заказать звонок". (модальное окно с формой заказа звонка), есть в шаблоне. Форма должна быть рабочая, письма должны приходить на email. Проверка полей, reCAPTCHA v3.

 2.1. При вводе номера телефона в форме, автоматом подставляется +7.

 2.2. После нажатия кнопки "Отправить", поля очищаются и под кнопкой появляется надпись зеленым

цветом, “Спасибо! Ваше сообщение отправлено”.

 2.3. Активный чекбокс и ссылка на страницу пользовательского соглашения.

3. "Напишите нам". Аналогичная работа что и в форме "Заказать звонок", только добавляется текстовое поле и вместо телефона email.

4. "Забронировать". Аналогичная форма что и "Заказать звонок" только меняется заголовок.

5. Наши квартиры. При наведении на блок с квартирой (hover) добавить box-shadow или какой-нибудь эффект.

 5.1. Кнопка подробнее ведет на страницу с карточкой квартиры.

 5.2. Смотреть все квартиры, ссылка на страницу квартиры.

6. Отзывы в виде карусели со свайпом.

7. Миниатюры в галереи карточки товара должны прокручиваться с помощью стрелок и свайпа, при клике дублируется в увеличенном виде. Основная фотография должна увеличиваться при клике. В открытой галереи должна быть возможность просматривать не только выбранную фотографию, но и все остальные в данной галереи.

8. Мобильное меню. Должно открываться с эффектом плавного выдвижения слева или плавного появления.

 8.1 Закрытие не только крестиком, но и кликом по свободному полю.

Требования:

1. Чистый html5.

2. Использование библиотеки bootstrap

3. Использование google fonts

Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны на ios и android), соблюдена кроссбраузерность.

Ссылка на шаблон: https://www.figma.com/file/cp6ooWe0NheU9zVQ0zC0Qs/Untitled?node-id=0%3A1

Верстка сайтаBootstrap
3 года назад
Lenber
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
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