Проект реализован на самописном движке. Система шаблонов достаточно удобная. Работаем без макета. Необходимо: Стилизовать форму отзывов Стилизация блока листинга запросов Исправить стили после применения фильтра Детальное ТЗ по запросу. Исполнителю предложить варианты стилизации. Возможна визуализация решения. Требования к верстке ---------------------------------------------- не тянуть лишний html согласовать интеграцию новых ...
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Сверстать сайт и натянуть на WP (многостраничник)
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