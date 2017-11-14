Сверстать шаблон из макета jpeg

Человек выполнил поставленные задачи в срок! Сам по времени не рассчитал и немного затянул с расчетом. Но вышли на связь с Русланом позже и все решили. Ответственный фрилансер! Сам расспросил все детали ТЗ, и выполнил задание точно по ТЗ. На связь с Русланом выйти легко. Вариантов уйма) По завершению задания все показал, все объяснил. Договор выполнен на 100% . Если нужна будет помощь обращусь по возможности к данному специалисту! Спасибо Руслан за работу. Очень выручили. Рекомендую! Профессионал!