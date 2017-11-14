Сверстать шаблон из макета jpeg

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Завершен4 заявки172 просмотра

Есть макет в jpeg. достаточно простенький. Необходимо сверстать шаблон для hostcms

8 лет назад
get420
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Biznesmen3000
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$17
2 дня
Человек выполнил поставленные задачи в срок! Сам по времени не рассчитал и немного затянул с расчетом. Но вышли на связь с Русланом позже и все решили. Ответственный фрилансер! Сам расспросил все детали ТЗ, и выполнил задание точно по ТЗ. На связь с Русланом выйти легко. Вариантов уйма) По завершению задания все показал, все объяснил. Договор выполнен на 100% . Если нужна будет помощь обращусь по возможности к данному специалисту! Спасибо Руслан за работу. Очень выручили. Рекомендую! Профессионал!
Понравилось работать с Вадимом. Он четко описал что эму нужно сделать предоставил дополнительные макеты, был всегда на связи. Оплату произвел точно в срок хоть и были некоторые трудности с банком но Вадим нашел обходные пути и оплатил задания. Буду рад если Вадим для решения задачи связанной с web обратиться именно ко мне.

Заявки фрилансеров

Biznesmen3000
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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