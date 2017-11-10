Логика для запроса SQL и php + очистка БД mysql

Здравствуйте.

Нужно сделать вывод данных с цикла и одного отдельного запроса с уникальными условиями php.

Топ 20 пользователей, с определением места пользователя в ТОПЕ. Если его нет в ТОП 20, выводить его место ниже с данными.

Также нужно помочь с пустыми страницами без данных в самой БД после очистки некоторых строк. (пустые страницы) создают в районе 3000 страниц и ~50000 лишних записей.

Понимаю, что для понимающего задача не сложная. Вознаграждением не обижу.