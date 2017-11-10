Логика для запроса SQL и php + очистка БД mysql

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Закрыт7 заявок235 просмотров

Здравствуйте. 

Нужно сделать вывод данных с цикла и одного отдельного запроса с уникальными условиями php. 

Топ 20 пользователей, с определением места пользователя в ТОПЕ. Если его нет в ТОП 20, выводить его место ниже с данными.

Также нужно помочь с пустыми страницами без данных в самой БД после очистки некоторых строк. (пустые страницы) создают в районе 3000 страниц и ~50000 лишних записей.

Понимаю, что для понимающего задача не сложная. Вознаграждением не обижу.

MySQLPHPSQL
8 лет назад
znx7
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6 лет назад
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