Адаптивная вёрстка для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок535 просмотров

Здравствуйте, уважаемый фрилансер!

Нужно сверстать лендинг вёб-студии.

Задание и внешний вид лендинга в приложении.

Спасибо.

8 лет назад
SergeRoot
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

beaviz0405
Михаил 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов
8 лет назад
$25
2 дня
Сильный исполнитель, сделал всё согласно заданию, без вопросов. На первой сдаче представил готовый проект, без недочётов. Крайне рекомендую к сотрудничеству.
Сергей отличный заказчик, своевременная проверка и оплата, рекомендую!)

Заявки фрилансеров

beaviz0405
Михаил 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов
8 лет назад

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