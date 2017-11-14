Верстка

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен47 заявок357 просмотров

Требуется кроссбраузерная, адаптивная верстка лендинга. Всего 3 экрана. Есть psd макет. Техническое задание обсудим по скайпу.

8 лет назад
kkenty
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Serega_Kavi
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена должным образом и в срок. Как и договаривались.  Настоятельно рекомендую
Вадим, спасибо за заказ! Быстро обсудили техническое задание и пожелания заказчика.После чего не пришлось делать ни одной правки!

Заявки фрилансеров

Serega_Kavi
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад