Адаптивный дизайн интернет магазина кальянов. Тз и сайт для ознакомления пришлю. Нужно доработать дизайн.
[Легкая задача] Подправить страницы сайта (WordPress).
Необходимо подправить 9 страниц сайта. Стили, расположение блоков уже сделано - необходимые только некоторые правки и устранение дубляжей. Использование ПХП или JavaScript не нужны. Только работа с HTML+CSS и движком WordPress'a.
Для более понятной картинки прикрепил два изображения: первое - это текущий вид главной страницы; вторая картинка - какой должна быть главная страница. Следующие страницы аналогичные, но с меньшим кол-вом блоков и текста. То есть, попроще.
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