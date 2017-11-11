[Легкая задача] Подправить страницы сайта (WordPress).

Необходимо подправить 9 страниц сайта. Стили, расположение блоков уже сделано - необходимые только некоторые правки и устранение дубляжей. Использование ПХП или JavaScript не нужны. Только работа с HTML+CSS и движком WordPress'a.

Для более понятной картинки прикрепил два изображения: первое - это текущий вид главной страницы; вторая картинка - какой должна быть главная страница. Следующие страницы аналогичные, но с меньшим кол-вом блоков и текста. То есть, попроще.