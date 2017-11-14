Адаптивный дизайн интернет магазина кальянов. Тз и сайт для ознакомления пришлю. Нужно доработать дизайн.
Верстка однастраничного сайта
1)Нужно сверстать одностраничный сайт.
Вот как он выглядит сейчас http://casinooreanda-help.com/
Во вложениях приложу, каким он должен стать.
Фиолетовые круги на новом дизайне нужно будет "оживить" чтобы они вращались.
2)Нужно оживить загрузку для страницы редиректа, чтобы вращались элементы во время загрузки
Срок 1-2 дня
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