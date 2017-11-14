Верстка однастраничного сайта

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Завершен2 заявки218 просмотров

1)Нужно сверстать одностраничный сайт.

Вот как он выглядит сейчас http://casinooreanda-help.com/ 

Во вложениях приложу, каким он должен стать.

Фиолетовые круги на новом дизайне нужно будет "оживить" чтобы они вращались.

2)Нужно оживить загрузку для страницы редиректа, чтобы вращались элементы во время загрузки 

Срок 1-2 дня 

8 лет назад
Daninga
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

andomashpro
Антон 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Антон очень оперативно все сделал, всем рекомендую данного исполнителя)
Благодарю за сотрудничество. Постановка задачи, проверка результата и оплата - все на уровне.

Заявки фрилансеров

andomashpro
Антон 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад