Необходимо внести изменения на сайт и поменять дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок246 просмотров

Есть скрипт магазина цифровых товаров, нужно произвести изменения на сайте (добавить функции), поменять дизайн (есть пару шаблонов с интернета, которые я хотел бы адаптировать под мой сайт), провести интеграцию платежных систем.

8 лет назад
serviceall
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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