Оптимизация лендинга под мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт36 заявок223 просмотра

Сам лендинг оптимизирован под мобильную версию, но некоторые блоки и формы вылезают за границы экрана. Нужно исправить!

8 лет назад
guest_1510440994969
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров