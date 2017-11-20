Необходимо в html страницу добавить фото и текст согласно ТЗ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок412 просмотров

Необходимо в русскую и укр версию страниц сайта добавить фото и  текст по макету дизайна

Детали в ТЗ по ссылке ниже

https://docs.google.com/document/d/1_mw5-om5B6yQMPGTI24sqoxcaMTgtd0XuHw-aEygA9g/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС. Срок 3 дня.

HTML
8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
20 часов назад

Выбранный исполнитель

shevma
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов(-2)
8 лет назад
$10
1 день
Исполнитель умеет думать. Быстро, четко, качественно. Рекомендую и буду обращаться сам
Было приятно поработать с Дмитрием, всегда на связи, оплату получил после проверки сразу же, советую к сотрудничеству с ним. Надеюсь будут еще проекты!)

Заявки фрилансеров

shevma
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов(-2)
8 лет назад