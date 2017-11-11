Вёрстка лендинга

$33
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок194 просмотра

Необходимо сверстать небольшой лендинг.

Срок - до 18-00 завтрашнего дня.

Обязательно кроссбраузерно.

Желательно, чтобы скорость загрузки была не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Подробности обсудим с кандидатами

И пожалуйста, прикрепляйте свои работы. Спасибо

8 лет назад
SvetlanaN777
Светлана 
56 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров