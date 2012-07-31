Верстка / Анимация HTML5/javascript

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки163 просмотра

Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры.

Проекту требуются услуги по:

1. Верстка (несколько сайтов, HTML5, без анимации), дизайн готов

2. Анимация (1 проект - игровой интерфейс, HTML5/javascript, анимации реально немного), дизайн готов

Приветствуются: скорость и качество работы, опыт

Работа может быть исполнена 1 фрилансером (группой), а также несколькими исполнителями. Бюджет обсуждается.

Все подробности - в ЛС или через скайп (в профиле)

HTMLJavaScript
13 лет назад
BryanNN
42 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
С работой справился. Будем продолжать сотрудничество. Остались небольшие доделки, но не критичные (все описал сам). Претензий нет.
Чёткое ТЗ. Понимающий заказчик даже при просрочке проекта. Сотрудничество продолжаем.

Заявки фрилансеров

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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