Верстка главной и внутренней страниц

Джумла 3. Подкорректировать адаптивную верстку для мобильных телефонов и планшетов 1. футер. Блок "Связаться с нами смещен в право и несколько зарезан за экраном. 2. меню - каталог товаров вынести в меню (вместо модулей Мега) и соответственно ...
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Сверстать две страницы за воскресение.
Оплата по факту 2'000 р.
Макеты в psd.
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