Верстка главной и внутренней страниц

Задача-Вёрстка, натяжка на вордпресс, заливка на хост. По предоплате не работаю. Сделали работу на своём хосте,полная оплата, вы переносите сайт на мой хост. Внутренние все одинаковые. В итоге сайтом должно быть просто из админки управлять, обычный и ...