Верстка главной и внутренней страниц

HTML-версткаЗавершен13 заявок337 просмотров
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Сверстать две страницы за воскресение.

Оплата по факту 2'000 р.

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9 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
KennySP
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$20
2 дня
Требовалась качественная верстка главной и внутренней страниц за два дня. Сказано - сделано. Александр сделал все вовремя и хорошо. Что и требовалось. Мои рекомендации.
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую.
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