Вёрстка,натяжка на ВП

HTML-версткаЗакрыт8 заявок226 просмотров
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Задача-Вёрстка, натяжка на вордпресс, заливка на хост. По предоплате не работаю. Сделали работу на своём хосте,полная оплата, вы переносите сайт на мой хост.

Внутренние все одинаковые.

В итоге сайтом должно быть просто из админки управлять, обычный и удобный вордпресс! Нужно установить фавикон так же.

Кнопка заказать обратный звонок, при нажатии появляется форма для клиента. Поля: Имя, сотовый, в какое время и по какому вопросу вам перезвонить?

На странице К СВАДЬБЕ будут фотографии оформленных ранее свадеб.

По городам должны быть отдельные странички. Чтоб их отдельно продвигать и соответственно там будет другой контент и адреса, телефоны другие. Т.е. если клиент ищет услугу в Уфе, должна выскакивать их страница. Городов пока два Москва в основе, и Уфа потом будем заполнять со временем новые города.

При нажатии на букет открывается страница с описанием букета и доп.фотками букета.

При наведении на букет мышкой, картинка появляется в окне букета другая,а именно вид сверху этого же букета.Мышь уводим с букета картинка появляется какая была.

По фотографу: обслуживание свадеб, торжеств и место для портфолио, чтоб можно загрузить фото

Про детей: на странице будут букеты для детей в виде различных зверюшек.

Оптовикам- фото с описанием и телефон

Слайдер: нужна простота менять слайдер и текст в нём без ковыряния в коде!!

Отзывы тоже нужно самостоятельно менять,редактировать, отзывы как слайдер меняются между собой.

На макете не вставлено,но в футере нужно разместиь маленькую картинку 200на200точек как логотип, скину в личку.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
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