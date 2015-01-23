Вёрстка,натяжка на ВП

Задача-Вёрстка, натяжка на вордпресс, заливка на хост. По предоплате не работаю. Сделали работу на своём хосте,полная оплата, вы переносите сайт на мой хост.

Внутренние все одинаковые.

В итоге сайтом должно быть просто из админки управлять, обычный и удобный вордпресс! Нужно установить фавикон так же.

Кнопка заказать обратный звонок, при нажатии появляется форма для клиента. Поля: Имя, сотовый, в какое время и по какому вопросу вам перезвонить?

На странице К СВАДЬБЕ будут фотографии оформленных ранее свадеб.

По городам должны быть отдельные странички. Чтоб их отдельно продвигать и соответственно там будет другой контент и адреса, телефоны другие. Т.е. если клиент ищет услугу в Уфе, должна выскакивать их страница. Городов пока два Москва в основе, и Уфа потом будем заполнять со временем новые города.

При нажатии на букет открывается страница с описанием букета и доп.фотками букета.

При наведении на букет мышкой, картинка появляется в окне букета другая,а именно вид сверху этого же букета.Мышь уводим с букета картинка появляется какая была.

По фотографу: обслуживание свадеб, торжеств и место для портфолио, чтоб можно загрузить фото

Про детей: на странице будут букеты для детей в виде различных зверюшек.

Оптовикам- фото с описанием и телефон

Слайдер: нужна простота менять слайдер и текст в нём без ковыряния в коде!!

Отзывы тоже нужно самостоятельно менять,редактировать, отзывы как слайдер меняются между собой.

На макете не вставлено,но в футере нужно разместиь маленькую картинку 200на200точек как логотип, скину в личку.