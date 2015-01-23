Вёрстка,натяжка на ВП

Джумла 3. Подкорректировать адаптивную верстку для мобильных телефонов и планшетов 1. футер. Блок "Связаться с нами смещен в право и несколько зарезан за экраном. 2. меню - каталог товаров вынести в меню (вместо модулей Мега) и соответственно ...
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Задача-Вёрстка, натяжка на вордпресс, заливка на хост. По предоплате не работаю. Сделали работу на своём хосте,полная оплата, вы переносите сайт на мой хост.
Внутренние все одинаковые.
В итоге сайтом должно быть просто из админки управлять, обычный и удобный вордпресс! Нужно установить фавикон так же.
Кнопка заказать обратный звонок, при нажатии появляется форма для клиента. Поля: Имя, сотовый, в какое время и по какому вопросу вам перезвонить?
На странице К СВАДЬБЕ будут фотографии оформленных ранее свадеб.
По городам должны быть отдельные странички. Чтоб их отдельно продвигать и соответственно там будет другой контент и адреса, телефоны другие. Т.е. если клиент ищет услугу в Уфе, должна выскакивать их страница. Городов пока два Москва в основе, и Уфа потом будем заполнять со временем новые города.
При нажатии на букет открывается страница с описанием букета и доп.фотками букета.
При наведении на букет мышкой, картинка появляется в окне букета другая,а именно вид сверху этого же букета.Мышь уводим с букета картинка появляется какая была.
По фотографу: обслуживание свадеб, торжеств и место для портфолио, чтоб можно загрузить фото
Про детей: на странице будут букеты для детей в виде различных зверюшек.
Оптовикам- фото с описанием и телефон
Слайдер: нужна простота менять слайдер и текст в нём без ковыряния в коде!!
Отзывы тоже нужно самостоятельно менять,редактировать, отзывы как слайдер меняются между собой.
На макете не вставлено,но в футере нужно разместиь маленькую картинку 200на200точек как логотип, скину в личку.
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