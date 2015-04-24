1 иконка для сайта

Требуется нарисовать иконку в 2-х видах (до наведения мышки и после) для верхнего меню сайта vincci.ru.

Фото исходной картинки в прикрепе.

Иконку надо сделать в стиле остальных иконок (объемнее и наклонить светильник назад) как это сделано, например, у грильято или у офисных.

На исходном фото светильник он уже включен. Его включение зажигает синюю рамку и центральный круг.

Без анимации круг должен быть выключен (более блеклый, но всеже синий) центр белый.

С Анимацией круг должен стать ярко синий как на исходной картинке с аурой свечения вокруг, опять же как на картинке. Из центра должен появляться световой пучок раскрытия как на офисных.