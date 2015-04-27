Нарисовать иконки 48х48 для граф. редактора

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Завершен3 заявки252 просмотра

Требуется нарисовать картинки иконки размером 48х48 шт в формате PNG на прозрачном фоне.

Стиль строгий современный.

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Для этих иконок по две картинки отражающее состояние выбран и не выбран:

Рука

Карандаш

Пипетка

Стиралка (резинка)

Заливка цветом

Выделить произвольную область

Обрезать

Заменить группу цветов на другую

10 лет назад
Adizov
Рустам 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$35
3 дня
Сергей все сделал быстро и качественно. Молодец!
Чёткое ТЗ и быстрая оплата, всё время на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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