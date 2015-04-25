Нарисовать красивую аватарку для группы в контакте

Нужно сделать кнопки для сайта (изображения для них) по формату той, что в приложении (зеленый цвет плашки сделать более приближенным к фирменному). Изображения для кнопок по ссылке https://cloud.mail.ru/public/RaerVdeHP3Kp/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA.rar Нужно предоставить ...