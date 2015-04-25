Нарисовать красивую аватарку для группы в контакте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен3 заявки269 просмотров

Требуется аватарка для группы "Нарисуем ваш портрет в стиле Симпсона"

Примеры: https://vk.com/simpsonsforyou, https://vk.com/thesimpsonsstyle.

Должна присутствовать стрелочка с призывом вступить в группу. Желательно разместить маленькие логотипы яндекс-денег, вебmoney, qiwi, банковской карты - как в примере.

Как обыграть главную идею группы - рисование портретов в стиле Симпсонов - на ваше усмотрение.

10 лет назад
Anatoly199
Анатолий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$5
1 день
Мне надо было сделать аватарку, а материалов всех необходимых не было. Нехватку фактуры Александра легко победила и предоставила макет, отвечающий эстетическим стремлениям. Спасибо. Александра настоящий профессионал.
Спасибо за интересный проект))

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

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