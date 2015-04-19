Поправить или отрисовать иконку

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок199 просмотров

Имеется трехцветная иконка-логотип размером 16х16пикс для установки различные фоны и для favicon. Ее нужно перерисовать или обработать так, чтобы она отлично и без артефактов отображалась на любом фоне: белом, сером, черном, цветном

10 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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