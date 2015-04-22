Иконки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок188 просмотров

Для сайта по медицинской тематике (vittoriavita.com) нужны иконки "виды услуг":

1. Трансфер

2. Гостиница

3. Услуги переводчика

4. Услуги клиники

5. Донор яйцеклеток

6. Суррогатная мама

7. ЭКО

8. Криоконсервация эмбрионов

8. Медикаменты для программы

9. Кураторство суррогатной мамы

10. Информациооная поддержка для родителей

11. Организация родов

12. Юридическое оформление программы

10 лет назад
flaone
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн для аватарки вконтакте

    Нужен дизайн для аватарки вконтакте, типа такого как в приложении и даже лучше. Предлагайте цены, сроки, и желательно чтобы в портфолио было на что посмотреть из работ по дизайну. вебмани нету, оплата ...

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать иконки 48х48 для граф. редактора

    Требуется нарисовать картинки иконки размером 48х48 шт в формате PNG на прозрачном фоне. Стиль строгий современный. Список: Открыть файл Сохранить файл Печатать эскиз Печатать наклейки Создать ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить или отрисовать иконку

    Имеется трехцветная иконка-логотип размером 16х16пикс для установки различные фоны и для favicon. Ее нужно перерисовать или обработать так, чтобы она отлично и без артефактов отображалась на любом фоне: белом, сером, черном, цветном

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать красивую аватарку для группы в контакте

    $5

    Требуется аватарка для группы "Нарисуем ваш портрет в стиле Симпсона" Примеры: https://vk.com/simpsonsforyou, https://vk.com/thesimpsonsstyle. Должна присутствовать стрелочка с призывом вступить в группу. Желательно разместить маленькие логотипы яндекс-денег, вебmoney, qiwi, банковской карты ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать иконки для сайта

    Необходимо создать иконки для размещения на сайте. Иконки создаются в соответствии с фирменным стилем (имеется). Количество - 3. Нужны разные форматы (jpeg, tiff, png).

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать макеты "кнопок" для сайта

    Нужно сделать кнопки для сайта (изображения для них) по формату той, что в приложении (зеленый цвет плашки сделать более приближенным к фирменному). Изображения для кнопок по ссылке https://cloud.mail.ru/public/RaerVdeHP3Kp/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA.rar Нужно предоставить ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать картинки , иконки

    Для наполнения внутренних страниц сайта и главной нужно нарисовать картинки, иконки. Все картинки должны быть в высоком качестве . Таких заданий порядка 20 штук Один из примеров выложу Нарисовать ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад