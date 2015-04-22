Требуется нарисовать картинки иконки размером 48х48 шт в формате PNG на прозрачном фоне. Стиль строгий современный. Список: Открыть файл Сохранить файл Печатать эскиз Печатать наклейки Создать ...
Нужен дизайн для аватарки вконтакте
Нужен дизайн для аватарки вконтакте, типа такого как в приложении и даже лучше. Предлагайте цены, сроки, и желательно чтобы в портфолио было на что посмотреть из работ по дизайну.
вебмани нету, оплата только ЯД или на карточку
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