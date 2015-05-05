Нарисовать иконку для сайта

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Завершен2 заявки168 просмотров

Иконка для верхнего меню сайта vincci.ru. Иконка должна быть сделана из картинки в приложении. При наведении должна быть подсветка раскрытием около 120 градусов. Подпись иконки "настенно-потолочные" должна быть сделана в виде двух строчек, как у бытового освещения

10 лет назад
murash85
Евгений 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

witpl
Егор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$4
1 день
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Заявки фрилансеров

witpl
Егор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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