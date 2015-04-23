Для сайта по медицинской тематике (vittoriavita.com) нужны иконки "виды услуг": 1. Трансфер 2. Гостиница 3. Услуги переводчика 4. Услуги клиники 5. Донор яйцеклеток ...
Favicon для сайта по отношениям
Требуется сделать фависон для сайта по отношениям.
Адрес сайта выбранному исполнителю.
В заявках примеры работ, сумму и сроки
Заявки фрилансеров
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