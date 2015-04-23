Создать аватарку для группы в контакте

Для группы - http://goo.gl/2SDhcA нужно создать аватарку и стиль текста с цветом для налаживание его на картинки.

Аватарка нужна в таком стиле - http://goo.gl/SHvoQ5 небольшая компактная и с вариантом наложения на фон картинки.

Цвета шрифтом и прочее скорее всего на основе нашего сайта - http://goo.gl/gLQq3t