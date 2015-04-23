Иконка для верхнего меню сайта vincci.ru. Иконка должна быть сделана из картинки в приложении. При наведении должна быть подсветка раскрытием около 120 градусов. Подпись иконки "настенно-потолочные" должна быть сделана в виде двух строчек, как у ...
Создать аватарку для группы в контакте
Для группы - http://goo.gl/2SDhcA нужно создать аватарку и стиль текста с цветом для налаживание его на картинки.
Аватарка нужна в таком стиле - http://goo.gl/SHvoQ5 небольшая компактная и с вариантом наложения на фон картинки.
Цвета шрифтом и прочее скорее всего на основе нашего сайта - http://goo.gl/gLQq3t
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