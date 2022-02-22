3 иконки для сайта SVG

Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок1271 просмотр
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Для калькулятора заработка в интернете https://sajtzarabotka.ru/kalkulyator-onlajn-zarabotka-v-internete/ нужны 3 иконки - изображения пользователя: Новичок, Опытный, Эксперт. Сейчас это выглядит так (см. вложение). Нужно что-то интереснее и красивее. Размер 128х128 svg

2 года назад
Artem189
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
2 года назад
$6
5 дней
WMZ
Всегда приятно работать с настоящим профессионалом! Мои рекомендации все заказчикам: четко, быстро, креативно!
Четкое ТЗ, никакой воды, отличный заказчик, рекомендую.
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