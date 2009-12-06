4 иллюстрации для буклета (вектор)

$15
Иконки и Пиксель-артЗакрыт5 заявок308 просмотров
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Необходимо нарисовать 4 иллюстрации для буклета:

1. Привлечение клиентов (Например толпа людей)

2. Увеличение рекламной массы (график вверх)

3. Укрепление имиджа (возможно щит или стена на фоне чего-то)

4. Размещение информации о товарах (ручка, карандаш на фоне чего-то)

Размеры - до 400х400 рх.

Предлагайте цену.

p.s.: в прикрепленном файле пример того, что в итоге хотим получить.

14 лет назад
maxdumrov
Макс 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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