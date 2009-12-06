4 иллюстрации для буклета (вектор)

Требуется отрисовать 12 кнопок в 2 кадра(GIF) по сути - сами кнопки на дизайне есть, но иконок на них уникальных нет. Иконки требуется фото реалистичные. Пишите сразу цену и сроки. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 4 иллюстрации для буклета:
1. Привлечение клиентов (Например толпа людей)
2. Увеличение рекламной массы (график вверх)
3. Укрепление имиджа (возможно щит или стена на фоне чего-то)
4. Размещение информации о товарах (ручка, карандаш на фоне чего-то)
Размеры - до 400х400 рх.
Предлагайте цену.
p.s.: в прикрепленном файле пример того, что в итоге хотим получить.
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