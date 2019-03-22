Favicon для сайта

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Завершен4 заявки180 просмотров

Задача: нарисовать 2 варианта favicon для сайта по схематическому макету, он во вложении. Результат работы: 2 файла favicon.ico размером 16 на 16 px.

11 лет назад
studia55x5
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и качественно, все ок.
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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