Нужна яркая и оригинальная ава для группы "Куда пойти в городе ...." . Примерно ,как https://vk.com/axeeffect Писать сюда - https://vk.com/id226255322 Указывайте цену. Обязательное условие - примеры ваших работ.
Сделать красочную аватарку
Необходимо сделать яркую красочную аватарку для паблика ВК, обработав и обыграв в соответствии с темой странички фото и рисунок
Выбранный исполнитель
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