Не меньше 10 иконок( можно клипарт)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок166 просмотров

Необходимы 10+ иконок, можно клипарт, которые будут символизировать разделы: резервуары и емкости горизонтальные ( вертикальные, дринажные, не стондартные), легкие метало конструкции, винтовые свай, крепеж для трубопроводов...

Требования на белый цвет, прозрачный фон.

Чем больще иконок в этой тиматике тем лучше, будет из чего выбрать.

Нужно вчера!!!

11 лет назад
php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

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