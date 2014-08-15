Не меньше 10 иконок( можно клипарт)

Необходимы 10+ иконок, можно клипарт, которые будут символизировать разделы: резервуары и емкости горизонтальные ( вертикальные, дринажные, не стондартные), легкие метало конструкции, винтовые свай, крепеж для трубопроводов...

Требования на белый цвет, прозрачный фон.

Чем больще иконок в этой тиматике тем лучше, будет из чего выбрать.

Нужно вчера!!!