Порезать иконки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок167 просмотров

Надо сверстать-порезать 16 маааленьких иконок. 8 одного размера, 8 другого.

11 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Dekster024
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 отзывов
11 лет назад
$5
1 день
Всё было сделано отлично и в самые сжатые сроки - т.е. сразу)
Чётко поставлена задача. Проект выполнен, сразу оплата

Заявки фрилансеров

Dekster024
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 отзывов
11 лет назад

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