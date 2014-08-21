Нужно сделать картинку для сообщества ВК, сообщество от сайта http://мойрайон.онлайн. Соответственно придерживаться дизайна сайта, но просто копировать то что есть не надо я и сам могу такую сделать. Проявите фантазию. Указывайте ...
Порезать иконки
Надо сверстать-порезать 16 маааленьких иконок. 8 одного размера, 8 другого.
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