Необходимы 10+ иконок, можно клипарт, которые будут символизировать разделы: резервуары и емкости горизонтальные ( вертикальные, дринажные, не стондартные), легкие метало конструкции, винтовые свай, крепеж для трубопроводов... Требования на белый цвет, прозрачный фон. Чем ...
Редизайн иконок, промо
Все ниже перечисленное будет реализовываться для Аудио плеера:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perm.Stellio
Цель: Прийти к единому стилю во всей промографике и иконках. Выглядеть качественно, привлекать внимание на Google Play и в списке приложений на телефоне.
Условия: Material Design. Присутствие фирменного Хамелеона (Stellio) на всей графике. Можно сделать его редизайн, будет только плюсом.
Иконки.
Первое:
Нужно сделать редизайн уже текущих иконок. По сути 2 большие иконки для Google Play.
1. Иконка Pro версии [Текущая icon/1_512_512_pro.png | Размер: 512х512]
2. Иконка Разблокировки [Текущая icon/1_512_512_lock_2.png | Размер: 512х512]
3. Иконка для Лайт версии (От иконки про версии она отличается только надписью на ней.) [Текущая icon/1_512_512_free.png | Размер: 512х512]
4. Иконка Pro версии для телефона - это уменьшенная, немного адаптированная копия из пункта 1, только без надписи "Pro". [Текущая icon/ic_launcher.png | Нужно в размерах: 144х144, 96х96, 72х72, 48х48]
5. Иконка Разблокировки для телефона - это уменьшенная, немного адаптированная копия из пункта 2, только без надписи "Pro". [Текущая icon/ic_launcher_lock.png | Нужно в размерах: 144х144, 96х96, 72х72, 48х48]
Второе:
Идет создание приложения на часы под управлением Android Wear, поэтому нужна иконка для будущего приложения.
1. Большая иконка для Google Play [Размер 512x512]
2. Уменьшенная, немного адаптированная копия для часов. [Размер 144х144, 96х96, 72х72]
Желательно чтобы эта иконка была в круглом варианте. Но если есть хорошие идеи с часами или как-то иначе, то пожалуйста.
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Промографика.
Первое:
Нужно создать новое промо для Googl Play [Текущее google_play.jpg | Размер: 1024х500]
Обязательно должно присутствовать пару гармоничных скриншотов плеера, желательно изображенных на телефоне. Название плеера (Stellio) + логотип. Остальное по вкусу.
Второе:
Промо для будущего приложения на часы под управлением Android Wear.
1. На нем должно располагаться 4 скриншота плеера (пока берем Android Wear/Макеты) [Образец подобно Android Wear/1.png | Размер: 1280х720]
2. Тоже самое что и в пункте 1, только уже не 4 скриншета, а 1, но с разными выносками для описания элементов (пока берем Android Wear/Макеты) [Образец подобно Android Wear/2.png | Размер: 1280х720]
3. Часы LG G Watch, на которых изображен плеер. И вообще лучше всего использовать именно эти часы. [Образец подобно Android Wear/LG_G_Watch.jpg | Размер: 1024х500]. Фон можно как в пункте 1,2 или какой-то иной.
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