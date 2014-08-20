Favicon для сайта из PNG или CDR

Нужно сделать favicon для сайта из файла с логотипом компании формата *.png или *.cdr. Из логотипа компании нужно взять фрагмент – пятиконечную звездочку. На favicon должна быть только звездочка во весь размер иконки с прозрачным фоном. Результат нужен в нескольких форматах:

• файл *.ico с разрешением 16х16,

• файл *.ico с двумя картинками внутри с разрешением 16х16 и 32х32,

• файл *.png с разрешением 16х16,

• файл *.png с разрешением 32х32.

Сделать нужно сегодня 20 августа.