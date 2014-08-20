Favicon для сайта из PNG или CDR

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок186 просмотров

Нужно сделать favicon для сайта из файла с логотипом компании формата *.png или *.cdr. Из логотипа компании нужно взять фрагмент – пятиконечную звездочку. На favicon должна быть только звездочка во весь размер иконки с прозрачным фоном. Результат нужен в нескольких форматах:

• файл *.ico с разрешением 16х16,

• файл *.ico с двумя картинками внутри с разрешением 16х16 и 32х32,

• файл *.png с разрешением 16х16,

• файл *.png с разрешением 32х32.

Сделать нужно сегодня 20 августа.

11 лет назад
gost-studio
Александр 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Заказывал favicon для сайта. Качеством работы доволен. Сделано красиво и быстро. Рекомендую Дениса как ответственного исполнителя.
Всё быстро и слажено. Ответственный и пунктуальный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн иконок, промо

    $200

    Все ниже перечисленное будет реализовываться для Аудио плеера: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perm.Stellio Цель: Прийти к единому стилю во всей промографике и иконках. Выглядеть качественно, привлекать внимание на Google Play и в списке приложений ...

    Android
    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Не меньше 10 иконок( можно клипарт)

    Необходимы 10+ иконок, можно клипарт, которые будут символизировать разделы: резервуары и емкости горизонтальные ( вертикальные, дринажные, не стондартные), легкие метало конструкции, винтовые свай, крепеж для трубопроводов... Требования на белый цвет, прозрачный фон. Чем ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Картинка для сообщества вк

    Нужно сделать картинку для сообщества ВК, сообщество от сайта http://мойрайон.онлайн. Соответственно придерживаться дизайна сайта, но просто копировать то что есть не надо я и сам могу такую сделать. Проявите фантазию. Указывайте ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Пиксель арт, создание маленьких персонажей

    Добрый день Требуется человек, который сможет выполнять такие работы: http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/ash.png http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/naruto.png http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/ichigo.png При успешной работе, подобных задач может быть много. Все ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ава для группы ВК

    $9

    Группа тематики - привет сейчас, примеры ав http://goo.gl/HfMSzo http://goo.gl/lSIFyj http://goo.gl/k6c1SR размер не меньше 200*300 1.Фон авы на ваше усмотрение, что то интересное, фон с размытием 2. псд ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать 15 плоских иконок для каталога 25x25

    $30

    Нужные плоские иконки размером в пределах 25x25 пикс для каталога: http://www.bobyakov.ru/scr/2014-08-18_0944.png. Цвета — из логотипа, одна иконка — один цвет. Задание должно быть выполнено в пределах 2-х часов. Предварительно нужно согласовать 3 ...

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконка Vim Options Configurator для Mac AppStore

    $100

    Нужно сделать набор иконок для приложения "Vim Options Configurator" под Mac OS X. Данное приложение - это редактор настроек текстового редактора Vim. В качестве основы рисунка можно свободно использовать логотип Vim. В ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовка животных в спортивном стиле

    Необходимо для листовки (витаминные добавки для домашних животных) нарисовать картинку: Кот (порода мэйн-кун) и собака (Лабрадор) стоят спиной к спине, кто-то из них показывает бицепс. На мэйн-куне может висеть медаль, рядом ...

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад