Все ниже перечисленное будет реализовываться для Аудио плеера: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perm.Stellio Цель: Прийти к единому стилю во всей промографике и иконках. Выглядеть качественно, привлекать внимание на Google Play и в списке приложений ...
Favicon для сайта из PNG или CDR
Нужно сделать favicon для сайта из файла с логотипом компании формата *.png или *.cdr. Из логотипа компании нужно взять фрагмент – пятиконечную звездочку. На favicon должна быть только звездочка во весь размер иконки с прозрачным фоном. Результат нужен в нескольких форматах:
• файл *.ico с разрешением 16х16,
• файл *.ico с двумя картинками внутри с разрешением 16х16 и 32х32,
• файл *.png с разрешением 16х16,
• файл *.png с разрешением 32х32.
Сделать нужно сегодня 20 августа.
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