Фавикон для сайта

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Завершен3 заявки168 просмотров

Нужен фавикон для сайта http://bispar.ru/

Основная продукция - упаковочный материал - поэтому в фавиконе должны присутствовать: рулончик пленки (ленты) либо рулончики (ленты, пленки) разных размеров.

От вас сроки, цена.

11 лет назад
alexhon
59 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно! Спасибо за работу!
Приятный заказчик, оплата была получена в полном размере, рекомендую.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад