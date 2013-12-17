Нарисовать значки социалок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок168 просмотров

Требуется нарисовать значки социалок:

ВК

Фейсбук

Твиттер

Скайп

Активные (цветные) и не активные(серые полупрозачные)

Цвета обговорим

размеры 128х128

Сообщайте свою цену за выполненную работу

все это надо в psd

11 лет назад
Greegshiny
Грэг 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров