Flash-художник (Питер) в команду, соц. игры

В компанию требуется дизайнер Требования: - Отличное Знание Photoshop - Знакомство с Flash, 3dmax - Опыт создания GUI для игр (диалоги, панели и т.д.) - Опыт создания иконок (умения, предметы и т.д.) - ...
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О НАС
Мы - команда из 2х программистов (26-28 лет), в рамках www.PlayData.ru создали и реализовали такие сложные проекты, как базы знаний по WoW, LA2, Aion и т.п. (www.wowdata.ru, www.ladata.ru, www.aion-data.ru).
Недавно решили заняться социальными играми. Разбирались в технологиях и рынке сами с нуля, по этому понаделали ошибок и наш первый проект (www.micronia.ru) не взлетел. (Более подробно можно почитать в статье на хабре: http://habrahabr.ru/blogs/startup/110520/ ).
Теперь хотим сделать все по-уму. Обладаем опытом, знаниями, наработками, выходом на тройку соц. сетей, юр.лицом, офисом.
ИЩЕМ
На данный момент нам нужен художник-флэшер, способный рисовать красивые и приятные для глаза интерфейсы и прочую графику.
Работа предполагается в офисе (Петербург). График работы выработаем вместе (по началу планируем вечером и не полный раб. день).
Нужен именно человек с энтузиазмом, который способен рискнуть своим временем и вписаться в команду. Т.е. на полных правах участвовать во всех проектах и болеть за них душой.
У нас есть уже какой-то опыт, у нас есть понимание, что нужно сейчас делать. И главное - желание и серьезный настрой на победу! Также, мы хотим работать с издателем, чтобы гарантировать себе игроков и прибыль (да, придется делиться с ним).
В общем - если есть энтузиасты - пишите. В т.ч. в аську 185444.
Еще раз обращу внимание - ищем человека именно из Питера. Ибо личное общение тоже важно. И так оно эффективнее получится. Да и всякие игровые моменты будем обсуждать вместе.
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