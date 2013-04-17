Иконка для сайта проката автомобилей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка151 просмотр

Сделать иконку для сайта проката автомобилей

Черная буква R на желтом фоне

12 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
1 день
Хорошая иконка и очень быстро, спасибо!
Второй раз работаем с Сергеем, все супер! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад