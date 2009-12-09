Иконки для каталога товаров

Размеры 88*31, 8-10 вариантов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются иконки разрешением 128 и 24 пк по тематикам:
Еда - горячие блюда, холодные закуски, напитки и пр.
Одежда - верхняя, белье, костюмы и пр.
Красота - шампуни, крема, мыло, парфюм и пр.
Подробное описание иконок при контакте.
Иконки в стиле Vista и пр. не предлагать.
После сделки права на иконки будут принадлежать только заказчику.
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