Иконки для каталога товаров

Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок316 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Требуются иконки разрешением 128 и 24 пк по тематикам:

Еда - горячие блюда, холодные закуски, напитки и пр.

Одежда - верхняя, белье, костюмы и пр.

Красота - шампуни, крема, мыло, парфюм и пр.

Подробное описание иконок при контакте.

Иконки в стиле Vista и пр. не предлагать.

После сделки права на иконки будут принадлежать только заказчику.

14 лет назад
sungat74
Сунгат 
49 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров