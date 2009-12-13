Требуется разработка "кнопки сайта"

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок230 просмотров
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Размеры 88*31, 8-10 вариантов.

14 лет назад
NeeZZ
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный специалист! Приятно работать с таким человеком, работа выполнена превосходно. Всем советую!
Хороший заказик,приятен в общении - понятная работа с примерами и во время переведена оплата за проект рекомендую :)
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