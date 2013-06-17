Иконки для мебельного сайта

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Завершен11 заявок190 просмотров

Нужно разработать 26 иконок для мебельного сайта. Размеры иконок 48х48. Стиль иконок простой. Пример иконок http://www.mdm-complect.ru/

Указывайтtе сроки и цену за весь сет и за иконку отдельно.

12 лет назад
maxlapteff
Лаптев 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$170
3 дня
Все супер! Иконки получились отличные. Очень советую!
Замечательный заказчик! Все прошло на ура. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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