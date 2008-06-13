Иконки для терминала

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок335 просмотров
#1$

Необходимо разработать ряд иконок (см приложение) и адаптировать их к различным праздникам.

Подробности задания и скрипты вышлю тем кто проявит интерес.

17 лет назад
mvis
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров