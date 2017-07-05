Иконку нарисовать в духе иконки " примерочная " свадебного салона " Дом Вести " ! В верхней части сайта есть икона с манекеном ! Как всегда нарисовать в этом духе ..- но чтобы не сильно ...
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иконки пиктограммы для каталога товаров( сейчас иконки стоят левые; взяты у конкурента) http://shot.qip.ru/00TIJ6-2jjb2KIxv/
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