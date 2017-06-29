Шаблон для аватарки ВК

Нужно качественно сделать шаблон аватаки ВК из приложенных картинок в формат PSD, чтобы мог менять задний фон.

А именно нужно отдельным слоем рука с телефоном, слова привет сей час и тд..., кроме фонов.

Так же отдельно подобрать шрифт слов vk.com/hello... и привет сей час

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