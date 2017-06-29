Шаблон для аватарки ВК

Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки218 просмотров
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Нужно качественно сделать шаблон аватаки ВК из приложенных картинок в формат PSD, чтобы мог менять задний фон.

А именно нужно отдельным слоем рука с телефоном, слова привет сей час и тд..., кроме фонов.

Так же отдельно подобрать шрифт слов vk.com/hello... и привет сей час

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6 лет назад
nobap
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Выполнил быстро и качественно, рекомендую.
Спасибо за заказ, всё отлично. Задача чёткая, дополнений не было, оплата моментальная. Всегда рад сотрудничеству.
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