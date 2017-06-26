Нарисовать три иконки (смайла) для Twitch

Иконки и Пиксель-артЗакрыт1 заявка1069 просмотров
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Нужно нарисовать три смайла. Подробное описание каждого будет выслано исполнителю.

Иконки должным хорошо смотреться, как на белом, так и на черном фоне.

Каждая иконка должна быть отчетливо видна и представлена в 3 размерах.

PNG разрешением 28 x 28 пикселей с прозрачным фоном.

PNG разрешением 56 x 56 пикселей с прозрачным фоном.

PNG разрешением 112 x 112 пикселей с прозрачным фоном.

Макс. размер — 25 Кбайт каждого файла.

Прикрепил примерный стиль иконок.

6 лет назад
StanlySEO
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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