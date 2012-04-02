Картинки под жанры

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок249 просмотров
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Необходимо создать иконки под жанры, пример: https://skitch.com/qari/8qft2/prophotos.ru-

Требования 50px-50px каждая!

Жанры на которые необходимо:

Архитектура, Гламур, Город, Жанр, Жанровый портрет, Животные, Коллаж, Макро, Натюрморт, Ню, Остальное, Пейзаж, Подводный мир, Портрет, Природа, Путешествия, Рекламное фото, Репортаж, Спорт, Свадебная съемка, Художественная фотография

Всего на данный момент 21 (Могут добавляться)!

Все иконки должны иметь смысл к названию жанра!

Цвет фона: https://skitch.com/qari/8qfw1/

В заявке обязательно указывать общюю сумму за работу и в тексте цену за 1 шт.

Для лучшего понимания приминения иконок: https://skitch.com/qari/8qese/fotomax-genres.jpg-1280x1608

12 лет назад
qari
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$42
5 дней
Работу выполнил в срок! Качество 100%. Рекомендую!
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