Картинки под жанры

Для сайта http://b4b.by/ нужен фавикон. Тема сайта- бизнес Бреста. Логотип сайта вышлю в кореле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать иконки под жанры, пример: https://skitch.com/qari/8qft2/prophotos.ru-
Требования 50px-50px каждая!
Жанры на которые необходимо:
Архитектура, Гламур, Город, Жанр, Жанровый портрет, Животные, Коллаж, Макро, Натюрморт, Ню, Остальное, Пейзаж, Подводный мир, Портрет, Природа, Путешествия, Рекламное фото, Репортаж, Спорт, Свадебная съемка, Художественная фотография
Всего на данный момент 21 (Могут добавляться)!
Все иконки должны иметь смысл к названию жанра!
Цвет фона: https://skitch.com/qari/8qfw1/
В заявке обязательно указывать общюю сумму за работу и в тексте цену за 1 шт.
Для лучшего понимания приминения иконок: https://skitch.com/qari/8qese/fotomax-genres.jpg-1280x1608
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