Нарисовать 100 мотивирующих картинок для групп в соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт18 заявок281 просмотр

Нарисовать 100 мотивирующих картинок для групп в соц сетях.

примеры наполнения, как вот здесь http://app.mr-leader.com/ru

Цветной фон + наш логотип.

+ цитата

+ какая-то флет графика со стока, например freepik.com

шрифт Montserrat

7 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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