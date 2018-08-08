Необходимо сделать похожие иконки. Композиции - коробочка с цветами Акции - значек процентов 1 сентября - листок кленовый 8 марта - тюльпан День матери - придумать День ...
Нарисовать 100 мотивирующих картинок для групп в соц сетях
Нарисовать 100 мотивирующих картинок для групп в соц сетях.
примеры наполнения, как вот здесь http://app.mr-leader.com/ru
Цветной фон + наш логотип.
+ цитата
+ какая-то флет графика со стока, например freepik.com
шрифт Montserrat
Заявки фрилансеров
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