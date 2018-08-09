Сделать иконки

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Закрыт17 заявок373 просмотра

Необходимо сделать похожие иконки.

Композиции - коробочка с цветами

Акции - значек процентов

1 сентября - листок кленовый

8 марта - тюльпан

День матери - придумать 

День семьи любви и верности - букет ромашек

Свадебные букеты - кольцо

Сборные букеты - букет из разных цветов

Контакты - придумать 

Отзывы - придумать 

Мастер классы - значок ножниц

Новый год - елка

14 февраля - сердца

23 февраля - звездочка 

9 мая - гвоздичка

Выпускные - колокольчик 

День учителя - карандаш с линейкой

Доставка - машина с курьером 

Шары - шарики 

Все иконки должны быть в одном формате. Белые на чёрном фоне/ чёрные на белом фоне - этот момент нужно как то согласовать, не понимаем как лучше будет.

6 лет назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$35
3 дня
Исполнитель решил ничего не согласовывать, хотя в задании это было прописано. Сделал так, как захотел сам. Иконки должны были быть в одном стиле, а не в нескольких.
Заказчик пропал после предоставленного варианта. Работу не оплатил, (предоплата не была взята, сам тупанул...). Не советую.

Заявки фрилансеров

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад