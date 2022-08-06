Требуется нарисовать иконки для бокового меню сайта в стиле пиксель-арт. Размер иконок — 20x20 px. Используйте два цвета: #886EC0 и #868686. Иконки должны быть простыми, чтобы было понятно, что изображено, без лишних деталей.
Нужна иконка в iPhone
Здравствуйте, сможете сделать иконку?
нам ещё другие нужны. Но пока только эту. Как на первом фото. Полностью чёрный фон и значок нужно чтобы отличался и не был похож. И был объёмный. Как будто 3D.
Такое возможно?
Заявки фрилансеров
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