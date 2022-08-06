Нужна иконка в iPhone

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Закрыт1 заявка46 просмотров

Здравствуйте, сможете сделать иконку? 

нам ещё другие нужны. Но пока только эту. Как на первом фото. Полностью чёрный фон и значок нужно чтобы отличался и не был похож. И был объёмный. Как будто 3D.

Такое возможно? 

3 года назад
DrivenGroup
Александр 
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Был
11 дней назад

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Михаил
 
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Иконки и Пиксель-арт

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