Требуется сделать 5 иконок (изображений) для меню (отражаютразделы сайта). Примеры текущий изображений (разделов): [url=http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/pokupka-kvartiry]http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/pokupka-kvartiry[/url](в левом меню сверху), [url=http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/obuchenie]http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/obuchenie[/url],[url=http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/blagotvoritelnost]http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/blagotvoritelnost[/url].Все текущие иконки прикреплены к заданию. Размер: 90-100 х 90-100 Стилистика изображений должна быть сохранена (например, всеони имеют тень снизу). Новые разделы: [b]Материальная ...
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Здравствуйте!
Понравилась иконка.
Нужно отрисовать качественно похожую иконку.
Размер 1024 х 1024 px
Фон прозрачный
С Вас исходник в psd
Пример во вложенном файле
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